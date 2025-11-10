© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO

Die Deutsche Bank sieht in Baidu den kommenden Gewinner der KI-Revolution und erwartet, dass künstliche Intelligenz das Wachstum des Konzerns neu entfacht.Die Deutsche Bank hat den chinesischen Internetkonzern Baidu zum "Kauf" hochgestuft und nennt ihn den "nächsten großen Profiteur der Künstlichen Intelligenz". Der zuständige Analyst Leo Chiang hebt das Kursziel von 88 auf 156 US-Dollar an - ein Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent. Laut Chiang steht Baidu am Beginn einer neuen Wachstumsphase, die maßgeblich durch seine weit verzweigten KI-Aktivitäten angetrieben wird. "Baidu hat ein führendes Portfolio an KI-Geschäften aufgebaut, das Cloud-Computing, Robotaxis, intelligente Suche und …