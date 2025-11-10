NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeiten für die aktuellen iPhone-Modelle seien zuletzt um drei Tage gesunken, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Dies entspreche etwa dem Rückgang in der vergleichbaren Woche vor einem Jahr. Insgesamt sei die durchschnittliche Wartezeit aber noch deutlich höher, was vor allem der Nachfrage nach dem Basismodell zu verdanken sei./rob/ag/gl



