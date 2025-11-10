Es waren mitunter kräftige Korrekturen beim Gold- und beim Silberpreis. Doch nach den furiosen Läufen auf Höchststände, an die selbst die größten Gold- und Silberbullen wohl vor mehr als einem Jahr nicht einmal annähernd geträumt hätten, waren die jüngsten Rücksetzer aber auch durchaus als gesund zu betrachten. An den vergangenen Handelstagen haben sich die beiden Edelmetalle indes stabilisieren können. Und im heutigen Handel geht es mit den beiden Rohstoffkursen wieder nach oben. So verteuert sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...