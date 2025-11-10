NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 31 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Beim Chipausrüster sei eine Auftragsbelebung in Sicht, schrieb Janardan Menon in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Die bisherige Schwäche hier sei ohnehin in den gesunkenen Umsatzschätzungen für 2026 berücksichtigt. Zudem wies Menon auf die niedrige Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 14 auf Basis der Prognose für das kommende Jahr hin./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A1K0235