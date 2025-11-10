VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-07
|NL0009272749
|3938777.000
|376124668.45
|95.4928
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-07
|NL0009272772
|513000.000
|37552515.50
|73.2018
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-07
|NL0009272780
|360000.000
|30506714.31
|84.7409
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-07
|NL0009690239
|8310404.000
|318596739.73
|38.3371
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-07
|NL0009690247
|2598390.000
|44873862.89
|17.2699
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-07
|NL0009690254
|2426537.000
|30301684.28
|12.4876
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-07
|NL0010273801
|2681000.000
|51390480.28
|19.1684
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-07
|NL0010731816
|858000.000
|72275446.03
|84.2371
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-07
|NL0011683594
|82000000.000
|3709953900.60
|45.2433
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-07
|NL0010408704
|30303010.000
|1089438184.92
|35.9515
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-07
|NL0009272764
|318000.000
|20032885.64
|62.9965
