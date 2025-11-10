Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
|07/11/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|265889.96
|6.0424
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|82999650.00
|505830817.50
|6.0944
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3400000.00
|19066812.31
|5.6079
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|265220.74
|6.0438
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|19414377.00
|116215049.04
|5.986
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|272785.00
|1444938.14
|5.297
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|07/11/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36210000.00
|248159361.67
|6.8533
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|07/11/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30124198.33
|5.8836
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|07/11/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|51650000.00
|264103342.02
|5.1133
© 2025 PR Newswire