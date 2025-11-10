Der DAX bleibt auf dem absteigenden Ast. In der abgelaufenen Handelswoche büßte das größte deutsche Börsenbarometer fast 390 Punkte ein und ging -1,62% tiefer mit rund 23.570 Punkten aus dem Handel. Die höchsten Verluste gab es bei Siemens Healthineers und Fresenius Medical Care, DHL Group war bester DAX-Wert. Können Anleger in der neuen Woche auf eine Erholung hoffen oder geht die Talfahrt weiter? Zu Wochenbeginn konnte der Markt noch zulegen, doch ...

