Die Anzeichen verdichten sich, dass die US-Märkte eine neue Phase der Hochkonjunktur einpreisen. Als Wendepunkt gilt die jüngste Zinsentscheidung der Fed, begleitet vom hawkishen Unterton Jerome Powells. Die Phase der Hochkonjunktur ist geprägt von kräftiger wirtschaftlicher Aktivität, aber auch zunehmendem Inflationsdruck. Ein erstes Signal für den beginnenden Regimewechsel lieferte der Goldmarkt. Der Preis des Edelmetalls, der invers zu den realen Renditen - also den risikolosen Zinsen abzüglich der Inflationserwartungen - verläuft, hat zuletzt ein markantes Hoch erreicht. Historisch deutet ein solcher Anstieg oft auf eine bevorstehende inflationäre Phase hin, wie schon 2021/22 vor dem starken Inflationsschub. In akuten Inflationsphasen verliert Gold jedoch an Glanz, da steigende Renditen und fallende Inflationserwartungen die Attraktivität mindern. Das aktuelle Hoch könnte somit das Ende ...

