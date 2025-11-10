Vonovia kehrt im dritten Quartal operativ auf den Wachstumspfad zurück. Steigende Mieten, ein stabiler Transaktionsmarkt und ein deutlicher Investitionsschub stärken die Perspektiven - und stützen die neue Guidance für 2026. Operativ zieht Vonovia wieder an. "Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir wieder mit hoher Dynamik - wie vor der Krise", betont der zum Jahresende scheidende CEO Rolf Buch bei der Vorlage der Neunmonatszahlen am Mittwoch (5.11.). Die Nachfrage bleibt hoch, der Leerstand liegt bei nur 2,2% - praktische Vollvermietung. Die Bestandsmiete steigt um 4,3% auf 8,28 Euro je Quadratmeter, das organische Mietwachstum auf 4,2%. Nach stabilen 2 bis 3% in den Vor-Corona-Jahren und rund 3,5% zwischen 2022 und 2023 wird damit für uns der mittelfristige Zielwert bis 2028 von rund 5% erstmals realistisch. Operativ legt der Konzern trotz eines um 1,6% auf 532.000 Einheiten geschrumpften Portfolios zu. Das bereinigte EBITDA kletterte in den ersten neun Monaten um 6,4% auf 1,85 Mrd. Euro. Rückenwind liefern höhere ...

