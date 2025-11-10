© Foto: Sascha Linkemeyer - Sascha Linkemeyer

Der Bundestag bereitet neue Großaufträge im Milliardenvolumen für Kampfhubschrauber, Raketen und Nachtsichtgeräte vor. Sie könnten zur Wachstumsquelle für die deutsche Wirtschaft werden.Deutschland rüstet auf - und zwar im doppelten Sinn: militärisch und wirtschaftlich. Nach Bloomberg-Informationen will das Verteidigungsministerium Rüstungsaufträge im Wert von über 3 Milliarden Euro durch den Bundestag bringen. Die Liste umfasst unter anderem 20 leichte Kampfhubschrauber von Airbus im Volumen von rund 1 Milliarde Euro, 100.000 Nachtsichtgeräte von Hensoldt und Theon International im Wert von ebenfalls 1 Milliarde Euro sowie Flugabwehrraketen des Typs IRIS-T SLM von Diehl für etwa 1,2 …