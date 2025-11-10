Berlin (ots) -Im Mittelpunkt der 30. UN-Klimakonferenz (COP30) vom 10.-21. November 2025 steht die internationale Klimafinanzierung. Aufbauend auf den Beschlüssen der COP29 in Baku soll das vereinbarte globale Klimafinanzierungsziel von 300 Milliarden US-Dollar jährlich bis 2035 in konkrete Maßnahmen überführt werden. Die sogenannte Baku-to-Belém Roadmap sieht zudem eine Skalierung auf 1,3 Billionen US-Dollar jährlich bis 2035 vor.Hierzu erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel: "Die globale Klimafinanzierung ist ein zentrales Instrument, um die Transformation auch in der Flughafeninfrastruktur zu beschleunigen. Investitionen in Energieeffizienz, erneuerbare Energien und nachhaltige Kraftstoffe müssen weltweit ermöglicht und langfristig abgesichert werden."Flughäfen als Treiber nachhaltiger MobilitätDie deutschen Flughäfen bekennen sich seit Jahren zur Dekarbonisierung des Flugbetriebs und der Bodeninfrastruktur.Sie sind bereits heute Vorreiter durch:- Eigene Energieerzeugung durch Photovoltaik und Geothermie- Elektrifizierung des Vorfelds und der Fahrzeugflotten- Klimaneutrale Terminalgebäude mit modernster Gebäudetechnik- Förderung nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF) in Zusammenarbeit mit Airlines und Mineralölwirtschaft"Flughäfen sind keine Zuschauer der Transformation - sie sind aktive Gestalter. Seit 2010 haben die Mitglieder des Flughafenverbandes ADV ihre CO2-Emissionen um 56 Prozent gesenkt", betont Beisel. "Mit ihren Innovationsprojekten tragen sie dazu bei, dass Mobilität künftig klimafreundlicher, effizienter und widerstandsfähiger wird", so der ADV-Hauptgeschäftsführer. Die ADV sieht in der COP30 eine wichtige Wegmarke für die europäische Klimapolitik. Entscheidend sei, dass die internationalen Beschlüsse in eine verlässliche, technologieoffene und finanzierbare Umsetzung auf EU- und nationaler Ebene übersetzt werden.Die Flughäfen fordern daher:- Stärkere Förderung von Investitionen in nachhaltige Flughafeninfrastruktur,- Verlässliche Finanzierungsinstrumente zur Unterstützung klimaneutraler Projekte,- Einheitliche europäische Rahmenbedingungen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersLeiterin Kommunikation, Strategie & NachhaltigkeitADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 29 57558polders@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44169/6154616