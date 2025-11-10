Anti-Drohnen Akie: DefendAir von Parazero ist bereits einsatzbereit!

Anzeige / Werbung

Defense-News berichtet, dass die Bundeswehr ein Anti-Drohnen-System, bestehend aus Miniraketen, anschaffen möchte, das mit der Skyranger-Plattform von Rheinmetall abgeschossen werden kann.

Die Entwicklungskosten werden mit rund 500 Mio. EUR beziffert. Diese Miniraketen haben einen Einsatzradius von 6 Kilometern (Quelle). Das DefendAir-System, entwickelt von Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC), ist bereits einsatzbereit

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC)] -

DefendAir: 100%-ige Abschuss-Quote

Während Miniraketen und Lasersysteme - beide derzeit noch in der Entwicklung - primär für militärische Einsatzfelder ausgelegt sind und ihren Wirkungsbereich auf den ersten Verteidigungsring mit einer Reichweite von rund sechs Kilometern beschränken, konzentriert sich Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) mit seinem DefendAir-System gezielt auf die inneren Schutzbereiche .- den zweiten und dritten Verteidigungsring, die Distanzen von etwa zwei Kilometern bis hinunter auf wenige Meter abdecken. Im Testumfeld konnten ALLE feindlichen Drohnen neutralisiert werden.

Es handelt sich um ein sogenanntes "Soft-Kill-System", das durch das Abschießen eines Netzes die feindliche Drohne zum Absturz bringt und dadurch auch von nicht militärischem Personal eingesetzt werden kann, um zum Beispiel Flughäfen, Regierungsgebäude, Kernkraftwerke oder Stadien zu schützen. Die Schlüsseltechnologie, die auch patentiert wurde, ist die schnelle und sichere Entfaltung des Abfangnetzes im Millisekundenbereich.

"DefendAir" wird zum ersten Mal auf der Milipol Paris 2025, der führenden internationalen Veranstaltung für Sicherheit und Heimatschutz, dem Fachpublikum präsentiert.

ParaZero to Showcase its Cutting-Edge Anti-Drone Technology at Milipol Paris 2025, the Leading Homeland Security and Safety Event

Dies ist die erste Veranstaltung, auf der ParaZero sein kosteneffizientes System einem breiten, internationalen Publikum präsentiert.

Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) wird seine bahnbrechenden DefendAir-Drohnenabwehrlösungen am Stand Nr. 5C-050 im israelischen Pavillon vorstellen und dabei fortschrittliche Technologien zur Neutralisierung feindlicher Drohnen in Echtzeit präsentieren. Die Milipol Paris, die unter der Schirmherrschaft des französischen Innenministeriums stattfindet, erwartet vom 18. bis 21. November 2025 über 30.000 Besucher und 1.100 Aussteller.

News Fazit:

Mit der dokumentierten 100%-igen Abschussquote von Angriffs- bzw. Spionage-Drohnen im Testumfeld könnte Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) schnell zum heimlichen Star der Milipol-Messe werden.

Wir denken, dass Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) von dieser Veranstaltung, an der sicherlich hochrangige Entscheidungsträger des Beschaffungswesens von Militär, Polizei und Securityfirmen zugegen sein werden, gut profitieren und die Tür zum boomenden Sektor der Drohnenabwehr aufstoßen könnte,

Die Vorteile der Technologie sind klar erkennbar. Sie ist zuverlässig, einfach zu bedienen, aber auch gut in Radarsysteme implementierbar und gleichzeitig kosteneffizient - Zutaten, die ganz klar für eine spekulativ ausgerichtete Investition sprechen. Meinung Redaktion

Parazero Technologies Ltd*

WKN: A3ESFC, ISIN: IL0011857013, Nasdaq: PRZO

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Die Aktie von Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) ist an der Nasdaq gelistet, weist dort ein solides durchschnittliches Handelsvolumen von über einer Million Stück täglich auf und hat sich in der Vergangenheit immer wieder als Kandidat für spektakuläre Kursgewinne erwiesen. Seit dem Börsengang im Jahr 2023 zeigte der Chart wiederholt extreme Kursausschläge - etwa 566% und 270% Ende 2023 sowie 217% und 525% im Jahr 2024. Angesichts einer aktuellen Marktkapitalisierung von unter 25 Mio. USD erscheint das Entwicklungspotenzial für Investoren erheblich.

Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) wurde 2013 von Militärveteranen gegründet und bietet innovative, patentgeschützte Drohnentechnologien für zivile und militärische Anwendungen an.

DefendAir - Militär, Sicherung ziviler Einrichtungen

Das DefendAir-System schützt, neben den militärischen Einsatzmöglichkeiten, kritische Einrichtungen wie zum Beispiel Kraftwerke, Flughäfen und Regierungsgebäude vor feindlichen Drohnenangriffen.

Die Abfangdrohne (Einsatzradius bis zu 2 km) und der Drohnenabwehr-Geschützturm (Reichweite bis zu 100 m) können in bestehende Radaranlagen integriert werden und reagieren autonom auf erkannte Bedrohungen. Die Systeme identifizieren feindliche Drohnen und neutralisieren sie durch den Abschuss eines Fangnetzes, das die Drohne zum Absturz bringt. Für den Infanterieeinsatz steht zudem ein tragbares Netzgewehr mit einer Reichweite von bis zu 35 Metern zur Verfügung.

In Testumgebungen wurde bislang eine Erfolgsquote von 100% erzielt. Bis heute wurden rund 200 Einheiten dieser Systeme verkauft.

Safeair - Sicherheit für zivile Drohnen

Ob bei Drohnen-Lichtshows oder Lieferdrohnen - sobald Drohnen über Menschenmengen fliegen, ist Sicherheit oberstes Gebot. Tragische Zwischenfälle, wie etwa in Florida, wo ein Kind schwer verletzt wurde, zeigen die Dringlichkeit solcher Lösungen.

Mit SafeAir hat Parazero ein skalierbares, patentiertes Fallschirmsystem entwickelt, das Drohnen von 1 kg bis 1.000 kg Gewicht nach einem Ausfall sicher zu Boden bringt.

Es war das erste System weltweit, das von den wichtigsten Luftfahrtbehörden - FAA (USA), EASA (EU), CASA (Australien), CAA (UK) und TC (Kanada) - zugelassen wurde. Der Sicherheitsfallschirm entfaltet sich in 0,63 Sekunden zur vollen Größe!

Bislang wurden über 10.000 Einheiten auf fünf Kontinenten verkauft.

Dropair - sicheres, zielgerechtes abwerfen von Drohnenfracht

Das DropAir-System ermöglicht den zielgenauen Abwurf von Nutzlasten - unabhängig von Wetterbedingungen, Tageszeit oder Sichtverhältnissen. Es sorgt dafür, dass Lieferungen zuverlässig und sicher ihr Ziel erreichen.

Management und Beraterteam

Ariel Alon - CEO mit langjähriger Erfahrung in der Leitung von Start-ups und globalen Unternehmen in den Bereichen Software (SaaS), Cybersicherheit, KI und unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS/UAVs).

Orem Aviram - Vizepräsident für Vertrieb, zuvor verantwortlich für Sales und Marketing bei Israel Aerospace Industries (IAI), einem der größten Drohnenhersteller weltweit. Mehr als 15 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb.

Nir Ben Moshe - Ehemaliger Direktor der Sicherheitsdirektion des israelischen Verteidigungsministeriums (DSDE).

Natan Israeli - Brigadegeneral (Res.), ehemaliger Leiter der Personaldirektion der israelischen Luftwaffe (IAF) und Kommandeur einer Drohnenstaffel.

Fazit:

Wenn erfahrene Unternehmer und hochrangige Militärs ihre Expertise bündeln, entsteht oft eine Erfolgsformel - genau das ist bei Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) der Fall. Das Unternehmen überzeugt durch kontinuierliche Fortschritte in allen drei Kernbereichen und liefert in kurzen Abständen positive Unternehmensmeldungen.

Einige der jüngsten Schlagzeilen:

ParaZero erhält Großauftrag für Anti-Drohnen-Systeme von einem globalen Verteidigungskonzern

ParaZero sichert sich bedeutenden Auftrag für autonome Verteidigungsdrohnen von Airobotics

Erfolgreiche Präsentation des DefendAir-Systems bei israelischen Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden

100% Erfolgsquote beim Feldtest zur Drohnenabwehr für kritische Infrastrukturen

Wenn es in dieser Tonart weitergeht, wird bald der Kursausbruch gelingen und eine massive Rallye könnte die Folge sein.

Mehr Infos, News und SEC Details: https://parazero.com/

Hinweis - Disclaimer

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilung von der Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und der Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) eine laufende Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Parazero Technologies Ltd* (WKN: A3ESFC) zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Enthaltene Werte: IL0011857013