Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 10
[10.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2941599081
|24,002,555.00
|EUR
|0
|245,383,805.03
|10.2232
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2941599248
|1,585,979.00
|USD
|45,000.0000
|16,416,132.25
|10.3508
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,508,089.20
|10.1514
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2994520851
|12,199,008.00
|USD
|85,008.0000
|126,087,587.20
|10.3359
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2994520935
|1,088,770.00
|USD
|0
|11,007,611.40
|10.1101
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2994521073
|138,744.00
|USD
|0
|1,415,815.90
|10.2045
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,202.70
|10.0481
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,255.79
|10.0256
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,952.02
|9.9952
