BÖRSE AKTUELL: Goldpreis und Devisen im Fokus (10.11.25)

Nach einem schwachen Start am Freitag, als der Technologiesektor deutliche Verluste verzeichnete und der Nasdaq zeitweise rund 2 - fiel, konnten sich die US-Aktienmärkte zum Wochenschluss erholen. Der S&P 500 schloss leicht im Plus, während der Nasdaq 100 seine Verluste nahezu vollständig wettmachte.

? Drei Key Takeaways

1. Globale Aktienmärkte zeigen Erholung

Nach einem schwachen Start am Freitag konnten sich die US-Börsen - insbesondere der S&P 500 und der Nasdaq 100 - wieder stabilisieren. Auch die asiatischen Märkte starteten positiv in die Woche, getragen von Hoffnungen auf ein Ende des US-Government-Shutdowns.

2. Gold und Devisen profitieren von politischer Entspannung

Der Goldpreis stieg über die Marke von 4.050 US-Dollar pro Unze. Der US-Dollar gab nach, während asiatische Währungen sowie der australische und kanadische Dollar zulegten. Der japanische Yen schwächte sich nach Ankündigung einer expansiveren Fiskalpolitik ab.

3. China stärkt Wirtschaft und Handel

China veröffentlichte leicht bessere Inflationsdaten und kündigte Handelserleichterungen gegenüber den USA an. Zudem erhöhten chinesische ETFs und die Zentralbank ihre Goldreserven, was die Märkte zusätzlich stützte.

Asien startet positiv in die Woche

Die Börse Aktuell-Stimmung in der Asien-Pazifik-Region war zu Wochenbeginn deutlich positiv. Grund dafür sind wachsende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des US-Government-Shutdowns. Der US-Senat verabschiedete mit einer 60-40-Mehrheit das erste Gesetz zur Wiedereröffnung der Verwaltung. Medienberichten zufolge gibt es inzwischen ausreichend Stimmen, um die politische Blockade zu beenden...

