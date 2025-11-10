Die Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) liefert in den ersten neun Monaten 2025 ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Plattformgeschäftsmodelle in der Erholungsphase ihre wahre Stärke ausspielen. Während der Rohertrag um 16 Prozent auf 197 Millionen Euro kletterte, verdoppelte sich das EBIT auf 24 Millionen Euro. Es wuchs damit deutlich überproportional. Diese Hebelwirkung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der systematischen Skalierung digitaler Plattformen. Bei steigendem Transaktionsvolumen verteilen sie ihre Fixkosten auf eine breitere Basis. Der Umsatz erhöhte sich um zwölf Prozent auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.