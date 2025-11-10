Der IT-Dienstleister q.beyond (ISIN: DE0005137004) kehrt im dritten Quartal 2025 in die Gewinnzone zurück und erwirtschaftet ein Konzernergebnis von 0,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 0,9 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das EBITDA kletterte auf 3,0 Millionen Euro nach 2,2 Millionen Euro im Vorjahr. Während die meisten Schlagzeilen lediglich diese Zahlen wiedergeben, lohnt sich ein differenzierter Blick auf die Treiber hinter dieser Entwicklung. Die operative Verbesserung speist sich aus mehreren Quellen: Das Consulting-Segment verdoppelte sein Bruttoergebnis, die Transformation seit ...

