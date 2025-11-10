Anzeige
Montag, 10.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Glencore schließt wohl größte Kupferhütte - Kupferpreis vor Rallye? Neuer Explorer im Fokus!
PR Newswire
10.11.2025
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 10

[10.11.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BN4GXL63 10,117,633.00 EUR 0 99,942,104.36 9.878
Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF 		Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BN4GXM70 31,280.00 SEK 0 3,102,632.48 99.189
Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BMQ5Y557 458,600.00 EUR 0 51,299,637.89 111.8614
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BMDWWS85 44,815.00 USD 0 5,412,910.03 120.7834
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BN0T9H70 52,303.00 GBP 0 6,130,255.91 117.2066
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BKX90X67 55,079.00 EUR 0 6,047,308.76 109.7934
Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE00BKX90W50 16,444.00 CHF 0 1,613,063.54 98.0944
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000L1I4R94 1,789,086.00 USD 0 20,861,023.27 11.6602
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000LJG9WK1 525,302.00 GBP 0 5,443,564.89 10.3627
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000JL9SV51 40,471.00 USD 0 482,725.53 11.9277
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000BQ3SE47 3,710,547.00 SEK 0 417,926,567.14 112.6321
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000LSFKN16 656,306.00 GBP 0 6,791,939.30 10.349
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000LH4DDC2 272,747.00 EUR 0 3,061,669.93 11.2253
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000WXLHR76 1,013,673.00 EUR 0 10,866,841.77 10.7203
Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000P7C7930 73,581.00 GBP 0 811,973.37 11.0351
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000CV0WWL4 11,000,000.00 JPY 0 1,295,221,671.43 117.7474
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE0002A3VE77 700,000.00 EUR 0 8,735,491.96 12.4793
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000CCQKON9 2,034,999.00 EUR 0 20,582,372.64 10.1142
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000I8CR2Q4 5,005.00 EUR 0 50,580.77 10.106
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE0009ZTL4B5 510,000.00 USD 0 5,359,588.47 10.509
Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
07.11.25 IE000Y3FZEN4 521,000.00 USD 0 5,220,467.97 10.0201

