Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 10
[10.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,117,633.00
|EUR
|0
|99,942,104.36
|9.878
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,102,632.48
|99.189
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,299,637.89
|111.8614
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,412,910.03
|120.7834
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,130,255.91
|117.2066
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,047,308.76
|109.7934
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE00BKX90W50
|16,444.00
|CHF
|0
|1,613,063.54
|98.0944
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,861,023.27
|11.6602
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,443,564.89
|10.3627
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|482,725.53
|11.9277
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|417,926,567.14
|112.6321
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,791,939.30
|10.349
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,061,669.93
|11.2253
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,866,841.77
|10.7203
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|811,973.37
|11.0351
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,295,221,671.43
|117.7474
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,735,491.96
|12.4793
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,582,372.64
|10.1142
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,580.77
|10.106
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,359,588.47
|10.509
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|07.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,220,467.97
|10.0201
