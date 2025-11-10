Zahnzusatzversicherungen schließen Versorgungslücken und gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wie Makler diese Nische nutzen können, zeigt der neue Blogbeitrag des Versicherungskammer Maklermanagements mit Expertenwissen von Maximilian Waizmann. Zahnzusatzversicherungen sind heute weit mehr als eine Absicherung für Notfälle. Sie schließen Versorgungslücken, die gesetzliche Kassen nicht abdecken, und sorgen für finanzielle Sicherheit bei teuren Behandlungen. Maximilian Waizmann, Gründer der "Zahnzusatzversicherung-Experten", ...

