München (ots) -· Die Omnichannel Patient Engagement Suite von Temedica ermöglicht es Pharma-Unternehmen, integrierte Patienten-Kommunikation in nur sechs Wochen zu starten.· Nahtlose Orchestrierung der Patient-Touchpoints über App, E-Mail, SMS, Push-Nachrichten und Patientenservices· Echtzeit-Dashboards verbinden Patientenaktivierung, Adhärenz und Outcomes mit kommerziellen Erfolgskennzahlen und ROI· Basierend auf fünfzehn bereits unterstützten Indikationen bietet die Omnichannel Patient Engagement Suite alleine im deutschsprachigen Raum potenziell über 40 Millionen Patientinnen und Patienten eine umfassende Unterstützung - mit voller Skalierbarkeit, messbaren Ergebnissen und vollständiger regulatorischer Konformität.München, November 01, 2025 - Mit der Omnichannel Patient Engagement Suite stellt Temedica eine neuartige Lösung vor, die eine bisher nicht existierende Kategorie im Patient Engagement eröffnet. Damit setzen Pharmaunternehmen Patientenkommunikation schneller, skalierbarer und messbar erfolgreich um. Die modulare Plattform verbindet eine Vielzahl relevante Kanäle und sorgt so dafür, dass Patienten personalisierte Unterstützung genau dann erhalten, wenn sie sie brauchen.Ein Teil der Omnichannel Patient Engagement Suite ist die digitale Patientenbegleitung namens Clevi. Die Clevi-App ermöglicht eine indikationsspezifische, personalisierte Unterstützung entlang der individuellen Patient-Journey, liefert datengestützte Einblicke in das Patientenverhalten und integriert sich nahtlos in weitere Kanäle, bestehende Services und Markenstrategien.Von Einzel-App zu integriertem ÖkosystemDigitale Patientenbegleiter wie Clevi sind weiterhin ein wertvolles Instrument - ihr Wert steigt jedoch exponentiell, wenn sie sich nahtlos in einen AI-getriebenen Omnichannel-Ansatzes integrieren. Mit der Omnichannel Patient Engagement Suite orchestriert Temedica App-Inhalte, Messaging-Kanäle und Patientenservices über ein eigenes Daten- und CRM-System. Dieses personalisiert die Patientenkommunikation basierend auf Patientenattributen und -verhalten und erzielt so nachweislich über 15% mehr Patientenengagement im Vergleich zu Standalone App-Lösungen. So können Erinnerungen an die Medikamenteneinnahme in der App automatisch durch ergänzende E-Mails oder zusätzliche Patientenservices verstärkt werden - ein Zusammenspiel aus digitalen Touchpoints und begleitenden Services, das es in dieser Form bislang nicht gab."Unsere Omnichannel Patient Engagement Suite definiert eine völlig neue Kategorie in der Patientenkommunikation. Sie ist speziell darauf ausgelegt, die individuellen Ziele unserer Pharma-Partner zu unterstützen - sei es höhere Adhärenz, stärkere Patientenbindung oder verbesserte Outcomes.", sagt Gloria Seibert, Gründerin von Temedica.Mit diesem Ansatz ist Temedica in der Lage, Patientinnen und Patienten in unterschiedlichsten Erkrankungsbereichen entlang ihrer gesamten Journey zu begleiten. Der Omnichannel-Ansatz stellt sicher, dass Programme und Kampagnen konsistent, indikationsübergreifend und kanalunabhängig umgesetzt werden können - und damit nachhaltigen Mehrwert für Patientinnen und Patienten sowie Partner schaffen.Einzigartig, schnell skalierbar und datengestütztDie modulare Struktur der Plattform ermöglicht es Pharma-Unternehmen, innerhalb von nur sechs Wochen ein ganzheitliches Unterstützungsprogramm umzusetzen - deutlich holistischer und gleichzeitig schneller als mit herkömmlichen, individuell entwickelten Software-Lösungen. Damit hebt Temedica Patient Engagement auf ein völlig neues Niveau und setzt einen neuen Marktstandard. Temedicas Infrastruktur deckt bereits fünfzehn Indikationen ab und bietet damit allein im deutschsprachigen Raum >40 Millionen Patientinnen und Patienten eine personalisierte und individuelle Omnichannel-Erfahrung. Funktionalitäten wie dynamische Patientenprofile, DSGVO-konformes Consent- und Präferenzmanagement sowie eine Next-Best-Action-Engine sorgen für präzise, HWG-regelkonforme Ansprache. Echtzeit-Dashboards verknüpfen Aktivierung, Adhärenz und Outcome-Metriken direkt mit kommerziellen Erfolgskennzahlen und ermöglichen so einen messbaren Return on Investment bereits im ersten Jahr.Über Temedica GmbHTemedica ist ein technologie-, KI- und datengetriebenes Unternehmen, das Lösungen und Services für die Pharmaindustrie entwickelt. Seit 2016 unterstützt Temedica Pharmaunternehmen dabei, ihre Markenperformance durch ganzheitliche Strategien und gezielte Umsetzung auf ein neues Niveau zu heben. Mithilfe von Real-World Insights, konfigurierbaren KI-gestützten Lösungen und tiefgehender medizinischer sowie kommerzieller Expertise verwandelt Temedica Go-to-Market-Herausforderungen in messbaren Erfolg.Temedica wird von einem Konsortium renommierter Investoren mit langjähriger Erfahrung in der biopharmazeutischen Industrie unterstützt, darunter die Gründungsinvestoren von BioNTech. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter https://temedica.com/Jetzt verfügbar:Clevi ist kostenfrei in den App Stores erhältlich.Weitere Informationen zur App:WWW.CLEVI-HEALTH.COM (http://www.clevi-health.com/)Weitere Informationen zur Omnichannel Patient Engagement Suite: WWW.TEMEDICA.COM (https://www.temedica.com/?utm_source=chatgpt.com)Pressekontakt:Temedica GmbHLisa ScharingerPR@temedica.com+49 175 7365791Original-Content von: Temedica GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168525/6154677