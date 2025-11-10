An den Börsen herrscht zum Start der neuen Handelswoche frischer Optimismus. Ein entscheidender Durchbruch im US-Senat, der den längsten Shutdown der US-Geschichte potenziell beendet, sorgt für neue Hoffnung. DER AKTIONÄR beleuchtet den Kompromiss, den die Republikaner und Demokraten eingegangen sind. In der Nacht zum Montag hat der US-Senat einen ersten, entscheidenden Schritt getan: Mit genau 60 Stimmen stimmten die Senatoren für die Beratung eines Kompromissvorschlags aus dem Repräsentantenhaus. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.