An den Börsen herrscht zum Start der neuen Handelswoche frischer Optimismus. Ein entscheidender Durchbruch im US-Senat, der den längsten Shutdown der US-Geschichte potenziell beendet, sorgt für neue Hoffnung. DER AKTIONÄR beleuchtet den Kompromiss, den die Republikaner und Demokraten eingegangen sind. In der Nacht zum Montag hat der US-Senat einen ersten, entscheidenden Schritt getan: Mit genau 60 Stimmen stimmten die Senatoren für die Beratung eines Kompromissvorschlags aus dem Repräsentantenhaus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär