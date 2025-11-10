OpenAI-CEO Sam Altman hat ambitionierte Ziele. In Zukunft plant er, seinen eigenen Posten komplett an eine KI abzugeben. Zwar gibt es auf dem Weg noch einige Hindernisse zu überwinden, doch sollen erste Bereiche des Unternehmens schon in wenigen Jahren von einer KI gesteuert werden. Immer mehr Unternehmen setzen KI ein, um den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden effizienter zu gestalten. Aber auch in der Führungsriege finden sich mittlerweile Chatbots ...Den vollständigen Artikel lesen ...
