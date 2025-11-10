Toyota verschiebt laut einem Medienbericht seinen Plan zum Bau einer Batteriefabrik in der japanischen Präfektur Fukuoka. Der Autobauer wolle das Projekt angesichts der nachlassenden E-Auto-Nachfrage im nächsten Jahr neu bewerten und gegebenenfalls anpassen, heißt es. Wie die japanische Zeitung Nikkei berichtet, hat Toyota den Zeitplan für den Bau seines angekündigten Werks für E-Auto-Batterien in der Präfektur Fukuoka nun bereits zum zweiten Mal ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.