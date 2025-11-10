Die chinesische Regierung hat im Konflikt um die Ausfuhrsperre für Chips des Herstelers Nexperia erste Ausnahmen gebilligt. Für zivile Zwecke dürfen die Nexperia-Halbleiter wieder nach Europa exportiert werden - also auch für die Autoindustrie. Das chinesische Handelsministerium hat am Sonntag die Lockerung der seit Anfang Oktober geltenden Exportbeschränkungen verkündet. In einer kurzen Mitteilung heißt es ohne nähere Erläuterung, dass Ausnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
