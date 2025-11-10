Die Spannung steigt: Warren Buffett wird am heutigen Montag seinen Abschiedsbrief an die Aktionäre veröffentlichen. Es ist seine erste öffentliche Stellungnahme seit der Ankündigung seines Rücktritts im Mai. Während viele Technologieaktien im Zuge eines Ausverkaufs unter Druck standen, legte die Berkshire-Aktie in der vergangenen Woche um knapp fünf Prozent zu.Nach Angaben des Unternehmens wird Buffett darin seine Gedanken zu Philanthropie, Berkshire Hathaway und anderen Themen teilen, "die für ...

