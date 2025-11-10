Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 49/25
Mittwoch, 03.12.
Bitte Programmänderung beachten:
0.45 Leschs Kosmos
Ideen für die Zukunft - Die Natur als Vorbild
Deutschland 2022
"heute journal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 05.12.
Bitte Programmänderungen beachten:
8.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz Assads
Schafft Syrien den Neuanfang?
Syrien 2025
"auslandsjournal" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)
© 2025 news aktuell