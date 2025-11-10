Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 49/25Mittwoch, 03.12.Bitte Programmänderung beachten:0.45 Leschs KosmosIdeen für die Zukunft - Die Natur als VorbildDeutschland 2022"heute journal" entfällt(weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 05.12.Bitte Programmänderungen beachten:8.00 auslandsjournal - die doku: Ein Jahr nach dem Sturz AssadsSchafft Syrien den Neuanfang?Syrien 2025"auslandsjournal" entfällt(weiterer Ablauf ab 8.30 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6154706

