DJ MÄRKTE EUROPA/DAX sehr fest - Ende des Shutdown erwartet

DOW JONES--Kräftig aufwärts geht es an den europäischen Aktienmärkten zum Auftakt der neuen Woche. "In den USA zeichnet sich ein Ende des Shutdown ab, damit sieht es nach steigender Risikobereitschaft aus", so ein Marktteilnehmer. Der DAX gewinnt im frühen Geschäft 1,4 Prozent auf 23.896 Punkte, der Euro-Stoxx-50 steigt um 1,3 Prozent auf 5.639 Punkte.

Auch die US-Index-Futures ziehen deutlich an, ebenso stiegen in Asien die zuletzt zurückgesetzten Indizes in Südkorea und Japan kräftig. Die Renditen legen etwas zu, auch die Ölpreise steigen. Der Euro notiert wenig verändert.

Der Durchbruch im Haushaltsstreit sieht allerdings nur eine Finanzierung bis Ende Januar vor. Er muss nun noch vom Senat gebilligt und dann von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden.

Mit dem sich abzeichnenden Ende des US-Shutdown könnte der DAX nun den Abwärtstrend bei etwa 24.150 Punkten attackieren. Intakt ist er seit dem 9. Oktober. Ein Bruch würde ein Kaufsignal erzeugen mit Potenzial an die Hochs bei 24.500 bis 24.770 Punkten. Mit den jüngsten Rücksetzern bis nahe an die Unterstützungszone bei 23.300 und dem Intraday-Reversal am Freitag gilt der Markt nun als "technisch sauber". "Inzwischen liegen die Indikatoren im überverkauften Bereich", so der technische Analyst Christoph Geyer von der VTAD. "Die Chancen stehen gut für einen positiven Wochenauftakt", sagt er.

Kaufempfelungen treiben - und gute Zahlen

Größter Gewinner im DAX sind Siemens Energy, die um 4,6 Prozent auf 106,45 Euro steigen, gestützt von einer Kaufempfehlung von Jefferies mit einem Kursziel von 134 Euro. Commerzbank folgen mit 4,1 Prozent Plus, die Deutsche Bank hat die Aktie frisch auf die Kaufliste genommen.

Siemens gewinnen 2,3 Prozent auf 242,85 Euro. Der Kursanstieg des zweitgrößten Mitglieds im DAX treibt automatisch auch diesen selbst an. Laut Bloomberg plant Siemens nun einen Spin-Off von Siemens Healthineers. Der Konzern hält an diesen noch 71 Prozent. Siemens Healthineers erholen sich um 1,3 Prozent.

Hannover Rück legen um 2,6 Prozent zu. Zwar sind die Zahlen uneinheitlich ausgefallen, im Blick steht aber die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio), die deutlich gefallen ist auf nur noch 80,8. Die Gewinnprognose für 2025 hat der Konzern nun erhöht, auf rund 2,6 Milliarden von bisher 2,4 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Gewinn von "mindestens" 2,7 Milliarden Euro.

Salzgitter notieren 6,2 Prozent höher. Den im Sommer gesenkten Ausblick korrigierte der Stahlkonzern zwar weiter nach unten - allerdings in Übereinstimmung mit den Schätzungen der Analysten, wie es hieß. Mit dem Anstieg könnte die Konsolidierung mit dem Rücksetzer vom Jahreshoch nun auslaufen, wie ein Marktanalyst sagt. Suss Micro gewinnen weitere 9,5 Prozent, Jefferies hat sie auf die Kaufliste genommen.

Novo Nordisk ziehen um 2,8 Prozent an. Pfizer setzte sich im Kampf um Metsera durch, nachdem das Unternehmen sein Gebot um 5 Cent pro Aktie erhöht und damit das jüngste Angebot von Novo Nordisk erreicht hatte, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. In der Transaktion könnte Metsera mit mehr 10 Milliarden US-Dollar bewertet werden. "Ein Ende des Bieterkampfs schont erst einmal die Resourcen von Novo Nordisk und dürfte den Kurs deshalb stützen", so der Marktteilnehmer.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.639,37 +1,3% 72,84 +13,7% Stoxx-50 4.755,95 +1,0% 48,39 +9,3% DAX 23.895,77 +1,4% 325,81 +18,4% MDAX 29.254,95 +1,6% 461,01 +12,5% TecDAX 3.517,05 +1,5% 51,45 +1,4% SDAX 16.107,54 +2,1% 328,09 +15,1% CAC 8.027,90 +1,0% 77,72 +7,7% SMI 12.383,83 +0,7% 85,48 +6,0% ATX 4.803,91 +1,0% 49,73 +29,8% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:06 % YTD EUR/USD 1,1572 +0,1% 1,1559 1,1575 +11,7% EUR/JPY 178,20 +0,3% 177,66 177,26 +8,9% EUR/CHF 0,9319 +0,1% 0,9312 0,9311 -0,8% EUR/GBP 0,8793 +0,1% 0,8788 0,8797 +6,2% USD/JPY 153,99 +0,2% 153,72 153,14 -2,4% GBP/USD 1,3160 +0,1% 1,3153 1,3157 +5,2% USD/CNY 7,0849 -0,0% 7,0875 7,0881 -1,7% USD/CNH 7,1202 -0,1% 7,1262 7,1265 -3,0% AUS/USD 0,6529 +0,6% 0,6492 0,6474 +4,9% Bitcoin/USD 106.301,75 +1,6% 104.667,60 100.744,75 +8,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,25 59,75 +0,8% 0,50 -16,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.076,26 4.000,95 +1,9% 75,32 +52,5% Silber 49,88 48,35 +3,2% 1,53 +67,4% Platin 1.366,90 1.338,69 +2,1% 28,21 +52,7% Kupfer 5,04 4,96 +1,6% 0,08 +22,5% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

November 10, 2025 03:24 ET (08:24 GMT)

