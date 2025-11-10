Mainz (ots) -SWR1 RLP und GCV kooperieren / Kostümsitzung 30. Januar 2026 in Mainz-Gonsenheim, Halle der Turngemeinde 1861 / Kartenvorverkauf startet am 11. November 2025SWR1 Rheinland-Pfalz und der Gonsenheimer Carneval Verein (GCV) gehen in der kommenden Fasnacht eine Kooperation ein und bringen gemeinsam Fastnachtsstimmung ins Radio und in die ARD Mediathek. Zusammen richten sie die neue Kostümsitzung aus, die "Fastnacht in SWR1 - Die STREAMung aus Mainz". Diese findet am 30. Januar 2026 um 19:11 Uhr in der Halle der Turngemeinde 1861 in Mainz-Gonsenheim statt und wird als Livestream in der ARD Mediathek zu sehen sein. In den Wochen danach sendet SWR1 Rheinland-Pfalz Ausschnitte der Veranstaltung im Radioprogramm. SWR1 RLP verlost Tickets für die Veranstaltung.Fastnacht trifft Musikprogramm"Fastnacht in SWR1 - Die STREAMung aus Mainz" bietet ein Programm rund um die größten Hits aller Zeiten. Zuschauenden und Zuhörende können sich somit auf eine neuartige Sitzung aus der Kreativschmiede des GCV mit musikalischen Highlights ähnlich der SWR1 RLP-Hitparade freuen. Der Kartenvorverkauf startet am 11.11. um 11:11 Uhr auf www.swr1.de. Die Tickets kosten 44 Euro (Kategorie 1) und 40 Euro (Kategorie 2).Der GCV zählt zu den vier Fastnachtsvereinen in Mainz, die auch an der Traditionssendung "Mainz bleibt Mainz" beteiligt sind. SWR1 Rheinland-Pfalz erreicht täglich rund 610.000 Menschen.Pressefoto zum Download: www.ARD-Foto.de (http://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Weitere Informationen unter: http://swr.li/swr1-rlp-und-gcv-planen-neue-kostuemsitzungPressekontakt: Madeleine Hellmann, Tel. 0711 929 11112, madeleine.hellmann@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6154712