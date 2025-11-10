Nürnberg (ots) -NORMA läutet die süßeste Zeit des Jahres ein - mit Weihnachtsschokolade zu ganz besonderen Preisen: Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters werden ab sofort staunen, wenn sie süße Leckereien für sich und ihre Liebsten kaufen. Denn die Dominosteine der NORMA-Eigenmarke GOLDORA sind nicht nur fantastisch gut, sondern auch ganze 14 Prozent günstiger. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei drei Produkten (Weiße Schokolade, Vollmilch und Zartbitter) 50 Cent und zahlen nur noch 2,99 Euro für die 250-Gramm-Packung. So versüßt NORMA seinen treuen Kundinnen und Kunden schon jetzt die Vorweihnachtszeit!Schon in den vergangenen elf Monaten des Jahres hat NORMA konsequent alle Preisvorteile weitergegeben und setzt in der Weihnachtszeit den Kurs fort - damit der Einkaufswagen immer voll ist und trotzdem mehr Geld für Geschenke bleibt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GOLDORA Dominosteine Weiß 250 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURGOLDORA Dominosteine Vollmilch 250 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURGOLDORA Dominosteine Zartbitter 250 gBislang: 3,49 EURJetzt: 2,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6154715