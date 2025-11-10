Die Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) erfüllt mit vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 ihre im August angepasste Prognose. Zudem setzt sie die Weichen für eine nachhaltige Ergebnisverbesserung. Der Umsatz erreichte 1.296,1 Millionen Euro nach 1.305,9 Millionen Euro im Vorjahr, was einem Rückgang von 0,8 Prozent entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge lag bei 11,0 Prozent nach 12,0 Prozent im Vorjahr. Das Konzernergebnis belief sich auf 24,2 Millionen Euro nach 72,0 Millionen Euro im Vorjahr und ist unter anderem durch Einmaleffekte in Höhe von 18 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem laufenden ...

