EQS-News: Editage / Schlagwort(e): Expansion

Editage expandiert nach Deutschland, Europas Forschungszentrum, um Forschern mit Fachwissen, Präzision und Integrität zu unterstützen.



10.11.2025 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BERLIN, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Editage , die Flaggschiffmarke von Cactus Communications (CACTUS) , einem führenden Unternehmen, das sich auf KI- und Expertenlösungen für das wissenschaftliche Verlagswesen spezialisiert, gibt seine strategische Expansion nach Deutschland bekannt. Das Land, das als globales Zentrum für wissenschaftliche Forschung und herausragende Publikationsqualität bekannt ist, stellt einen bedeutenden Schritt in der Mission von Editage dar, Forschern die Möglichkeit zu geben, die volle Kontrolle über ihre akademische Laufbahn zu behalten und gleichzeitig durch Fachwissen, Präzision und Integrität Spitzenleistungen zu erzielen. Deutschland ist hinsichtlich der Veröffentlichungszahl das größte Land Europas und gehört zu den weltweit einflussreichsten Zentren für wissenschaftliche Forschung. Die Expansion von Editage spiegelt die Vision des Unternehmens wider, die globale Forschungskommunikation durch die Bereitstellung von End-to-End-Dienstleistungen zu stärken. Durch redaktionelle Expertise, fortschrittliche Tools und tiefen Respekt vor Authentizität stellt Editage sicher, dass jede Idee klar zum Ausdruck kommt, jede Erkenntnis ihre Integrität behält und die Stimme jedes Forschers unverfälscht bleibt, wodurch die Qualität, Sichtbarkeit und Wirkung wissenschaftlicher Arbeiten verbessert wird. Seit mehr als zwei Jahrzehnten unterstützt Editage über 5 Millionen Forscher in 191 Ländern dabei, ihre Arbeit klar, selbstbewusst und ethisch streng zu kommunizieren, um sie in renommierten internationalen Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Mit der offiziellen Markteinführung in Deutschland bringt das Unternehmen ein Vermächtnis an Qualität, Vertrauen und Fachspezialisierung in eines der weltweit angesehensten Forschungsumfelder ein. Um Forschern mehr Kontrolle zu bieten, stellt das Unternehmen eine breite Palette von Dienstleistungen zur Verfügung, darunter englische Sprachbearbeitung, Übersetzung, Zeitschriftenauswahl, Peer-Review und Publikationsunterstützung sowie KI-gestützte Tools. Akhilesh Ayer, CEO von Cactus Communications, kommentierte die Expansion wie folgt: "Tradition, Präzision und Vertrauen sind Werte, die tief mit der akademischen Kultur Deutschlands verbunden sind. Wir möchten die Unterstützung für Forscher in Deutschland stärken und ihnen dabei helfen, ihre Entdeckungen effektiv zu kommunizieren und gleichzeitig die Authentizität und Integrität ihrer Arbeit zu bewahren." Siddharth Bhatia, Chief Growth Officer, Institutional Sales (West), Cactus Communications, fügte hinzu: "Die Forschungsgemeinschaft in Deutschland hat eine lange Tradition der Exzellenz, und Editage ist stolz darauf, dieses Erbe zu unterstützen. Unser Start auf der Frankfurter Buchmesse ermöglichte es uns, mit Forschern, Universitäten und Verlagen in Kontakt zu treten, um neue Möglichkeiten in der Forschungskommunikation zu erkunden. Editage möchte ein vertrauenswürdiger Partner für die deutsche Forschungsgemeinschaft werden und ihr dabei helfen, Wissenschaft klar und integer zu kommunizieren." Über die Unterstützung von Forschern hinaus arbeitet Editage mit Universitäten, Forschungseinrichtungen, Verlagen, politischen Entscheidungsträgern und Förderorganisationen zusammen, um die Forschungsergebnisse und deren Sichtbarkeit durch groß angelegte redaktionelle Lösungen, maßgeschneiderte Schulungen für Forscher und KI-gestützte Sprachdienstleistungen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.editage.de/ Kontakt:

Nidhi Amin | Cactus Communications | nidhi.amin@cactusglobal.com | newsroom@cactusglobal.com Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2694980/5335379/Cactus_Editage_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/editage-expandiert-nach-deutschland-europas-forschungszentrum-um-forschern-mit-fachwissen-prazision-und-integritat-zu-unterstutzen-302609980.html



10.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News