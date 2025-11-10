© Foto: Aaron Schwartz - Sipa USA

Der längste Shutdown der US-Geschichte steht vor dem Ende. Doch der Kompromiss spaltet die Demokraten - und könnte Millionen teuer zu stehen kommen.Nach 40 Tagen Stillstand scheint der längste Regierungs-Shutdown in der US-Geschichte kurz vor dem Ende zu stehen. Acht demokratische Senatoren stimmten mit den Republikanern für einen Gesetzentwurf, der die Finanzierung der Bundesregierung bis Ende Januar sichert. Der Kompromiss sieht Mittel für SNAP-Lebensmittelhilfen und Veteranenprogramme vor, verzichtet jedoch auf eine Verlängerung der Subventionen für das "Affordable Care Act" (ACA) - den zentralen Streitpunkt der Demokraten. Stattdessen gaben die Republikaner das Versprechen, im Dezember …