Die Konzept & Marketing GmbH hat ihre Geschäftsführung verstärkt. Henrike Wilkes ist seit 01.11.2025 neue Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb. Sie verfügt über mehr als über 17 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Bisher verantwortete Geschäftsführer Marcel Lütterforst den Vertrieb von k+m. Zum 01.11.2025 hat die Konzept & Marketing GmbH (k+m) ihre Geschäftsführung mit Henrike Wilkes ausgebaut: Sie ist Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb geworden. Damit kommt eine erfahrene ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.