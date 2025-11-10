Die Konzept & Marketing GmbH hat ihre Geschäftsführung verstärkt. Henrike Wilkes ist seit 01.11.2025 neue Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb. Sie verfügt über mehr als über 17 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Bisher verantwortete Geschäftsführer Marcel Lütterforst den Vertrieb von k+m. Zum 01.11.2025 hat die Konzept & Marketing GmbH (k+m) ihre Geschäftsführung mit Henrike Wilkes ausgebaut: Sie ist Geschäftsführerin für den Bereich Vertrieb geworden. Damit kommt eine erfahrene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact