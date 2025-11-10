Assekuradeure, auch MGAs genannt, gewinnen nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa an Bedeutung. Um ihre Interessen zu bündeln und Standards zu fördern, wurde der neue Verband FASE gegründet. Er will MGAs eine gemeinsame Stimme geben sowie Schulungen und ein paneuropäisches Netzwerk anbieten. Die Rolle der Assekuradeure - auch bekannt als Managing General Agents (MGAs) - erlebt derzeit eine deutliche Aufwertung. Als spezialisierte und flexible Bindeglieder zwischen Versicherern und Vertrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
