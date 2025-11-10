Düsseldorf (ots) -Kearney verstärkt seine Beratungskompetenz in zentralen Zukunftsfeldern der deutschen Wirtschaft: Künstliche Intelligenz und digitale Transformation sowie im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor. Mit dem Einstieg von Roland Scharrer und Dr. Holger Lipowsky baut das internationale Beratungsunternehmen seine Expertise in diesen strategischen Wachstumsbereichen gezielt aus."Deutsche und europäische Unternehmen stehen vor einem doppelten Paradigmenwechsel - getrieben durch technologische Disruption und sich wandelnde geopolitische Realitäten", sagt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director von Kearney in Deutschland, Österreich und Schweiz."Mit Roland Scharrer und Holger Lipowsky verstärken wir das Führungsteam von Kearney konkret in zwei Bereichen, die entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und nachhaltige Transformation unserer Klienten sind - und erweitern unsere Stärke in genau den Feldern, in denen die Unternehmen heute und morgen Orientierung und Umsetzungspartner brauchen."Roland Scharrer stärkt Kearneys Kompetenz im Bereich Daten und Künstliche IntelligenzScharrer war zuvor Group Chief Data, AI & Emerging Technology Officer bei der AXA Group und bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung im Aufbau datengetriebener Organisationen mit. Als ehemaliger Fellow am MIT und an der Stanford University verbindet er technische Expertise mit wissenschaftlicher Tiefe."Künstliche Intelligenz ist längst zu einem zentralen Erfolgsfaktor moderner Unternehmen geworden", sagt Roland Scharrer. "Mit meiner Erfahrung aus Wirtschaft und Forschung möchte ich Unternehmen dabei unterstützen, Künstliche Intelligenz als zentralen Treiber ihrer Transformation zu nutzen - wirkungsorientiert, verantwortungsvoll und zukunftsfähig.Kearney gewinnt Dr. Holger Lipowsky für den Bereich Luft- und Raumfahrtindustrie sowie Verteidigung.Dr. Lipowsky verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationaler Erfahrung in der Luftfahrtbranche, darunter bei Lufthansa Technik, Rolls Royce und MTU Aero Engines sowie in der strategischen Unternehmensberatung."Die Verteidigungs- und Luftfahrtindustrie steht vor einem grundlegenden Wandel - von technologischer Innovation bis zur Sicherung globaler Lieferketten", sagt Dr. Holger Lipowsky. "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Klienten Strategien zu entwickeln, die ihre industrielle Leistungsfähigkeit und Resilienz nachhaltig stärken."Mit Holger Lipowsky und Roland Scharrer gewinnt Kearney zwei Führungspersönlichkeiten mit tiefem Branchenverständnis und internationaler Erfahrung. Die Erweiterung des Führungsteams gerade in diesen Zukunftsbereichen unterstreicht Kearneys Anspruch als globale Managementberatung, in diesen sicherheits- und technologiegetriebenen Industrien die Transformation der Unternehmen aktiv mitzugestalten.Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comPressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/6154779