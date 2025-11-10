München (ots) -Einkaufen, punkten und mit etwas Glück gewinnen - mit der DeutschlandCard App wird's jetzt richtig spannend! Wer im November mitmacht, hat die Chance auf einen MINI Cooper C - und nicht nur wegen des Gewinnspiels lohnt sich der Griff zum Smartphone: Mit ihren vielen Funktionen ist die DeutschlandCard App ein cleverer Begleiter für den Shoppingalltag.Die Vorteile der DeutschlandCard App:- Prospekt-Welt: Statt Papierstapel einfach digital stöbern - die neuesten Angebote und Aktionen sind in der DeutschlandCard App übersichtlich gesammelt und mit einer Suchfunktion versehen. Und das Blättern in ausgewählten Prospekten bringt bereits Punkte.- Einkaufsliste: Produkte merken, übersichtlich sortieren und abhaken - so bleibt alles im Blick und kein Angebot geht unter.- Coupons und Punkte: Wer gerne spart, wird hier fündig. Coupons bringen Zusatz-Punkte für bestimmte Marken, Produkte oder ganze Einkäufe. Einfach Kassenbon scannen - zum Beispiel von Supermärkten, Drogerien, Baumärkten, Discountern oder Zoofachhändlern - und Punkte kassieren.- Online-Shopping: Auch vom Sofa aus gibt's Punkte: Die Einkäufe bei mehr als 500 Online-Shops werden mit Punkten belohnt.- Belohnungen: Punkte sammeln lohnt sich! Im Prämienshop warten Einkaufsgutscheine beliebter Marken, praktische Alltagshelfer und Highlights zum Verwöhnen. Wer mag, kann seine Punkte auch spenden und damit Gutes tun."Unsere App ist der clevere Shoppingbegleiter, der das Einkaufen einfacher und günstiger macht", erklärt Eva Adelsgruber, Geschäftsführerin der DeutschlandCard GmbH. "Sie zeigt die besten Angebote, hilft beim Planen und bringt tolle Extras wie Gewinnspiele und Coupons direkt aufs Smartphone."Mitmachen & Gewinnchance sichernZwischen dem 10. und 30. November 2025 haben alle DeutschlandCard Teilnehmer:innen die Chance, einen MINI Cooper C zu gewinnen. Die Teilnahme ist einfach: DeutschlandCard App öffnen, beim Gewinnspiel mitmachen und mit etwas Glück bald im neuen MINI durchstarten!Pressekontakt:DeutschlandCard GmbHMartina BürgamNeumarkter Straße 2681673 MünchenTel: 089 41 36 77 63Fax: 089 41 36 6 77 63E-Mail: martina.buergam@bertelsmann.deOriginal-Content von: DeutschlandCard GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70024/6154778