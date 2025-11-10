Die Welt versammelt sich ab heute in Belém, Brasilien, zur COP30 - dem 30. UN-Klimagipfel. Zehn Jahre nach dem Meilenstein von Paris steht die Menschheit vor einer harten Bilanz: Der Klimawandel rast voran, Emissionen bremsen sich nur zögerlich. Doch mit diesen Aktien lässt sich die Katastrophe noch verhindern und bisher eine üppige Rendite erzielen.Zehn Jahre nach dem Abschluss des Pariser Klimaabkommens zieht die Weltgemeinschaft im brasilianischen Belém eine Zwischenbilanz. 2015 hatten sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
