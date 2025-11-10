- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202511.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|10:38
|VSM Vereinigte Schmirgel- u. Maschinen-Fabriken AG: "Investitionen sichern weiteres Umsatzpotenzial" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|08.09.
|VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG: "Abbruch ERP-System bringt Sonderbelastung mit sich" - HV-Bericht von GSC-Research
|- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVVSM2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
|01.07.
|VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG - virtuelle HV am 22.08.2025
|- die Hauptversammlung findet als virtuelle Hauptversammlung am Freitag, dem 22. August 2025 um 11:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 5,00 €/Stammaktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
|VSM VEREINIGTE SCHMIRGEL UND MASCHINEN-FABRIKEN AG
|264,00
|0,00 %