In den USA scheint ein erster Durchbruch im Haushaltsstreit gelungen, die entscheidenden Abstimmungen im Senat und im Repräsentantenhaus stehen aber noch an, so die Analysten der Helaba.Somit setze sich der "shutdown" zunächst fort. Laut Gesetzentwurf solle die Finanzierung der Bundesbehörden zudem nur bis Ende Januar beschlossen werden. Das Thema US-Finanzen könnte also schon bald wieder auf die Agenda kommen.
