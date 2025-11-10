NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen und einer Anhebung der Gewinnziele mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei für den Rückversicherer etwas holprig verlaufen, schrieb Ben Cohen am Montag. Die neuen Unternehmensprognosen für den Überschuss in diesem und dem kommenden Jahr lägen derweil über den Markterwartungen./rob/la/ag



