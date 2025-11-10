Stuttgart (ots) -Stuttgart. Matthias Holtmann ist tot. Er ist am 9. November 2025 im Alter von 75 Jahren gestorben. Der SWR trauert um eine Radiolegende im Südwesten. Seine unverwechselbare Stimme und seine schlagfertige Art werden fehlen.Kai Gniffke, SWR Intendant:"Wir verlieren mit Matthias Holtmann eine echte Radiolegende. Mit der früheren Popwelle SDR 3 hat er das Lebensgefühl des "Wilden Süden" repräsentiert und gleichzeitig geprägt. So wurde er nicht nur zu einem der beliebtesten SWR Moderatoren, sondern auch zum Vorbild vieler junger Journalistinnen und Journalisten. Matthias Holtmann hat es auf einzigartige Weise verstanden, auf seine Gäste und seine Hörer mit der ihm eigenen Schlagfertigkeit einzugehen. Seine Kreativität, seinen Humor und seine Leichtigkeit im Umgang mit seiner Krankheit, habe ich immer bewundert. Wir werden ihn nicht vergessen."Stefanie Schneider, Landessenderdirektorin:"Matthias Holtmann war eine Radio-Ikone, intelligent, super gebildet und gnadenlos witzig. Ein integrer Mensch mit ganz viel Rock 'n' Roll im Blut. Ein wirklich Großer, der unersetzlich ist."Vita Matthias HoltmannMatthias "Matze" Holtmann wurde am 23. Mai 1950 in Kamen (Westfalen) geboren und wuchs in Recklinghausen und Gelsenkirchen auf. Nach einem Studium an der Musikhochschule in Köln und einer erfolgreichen Karriere als Schlagzeuger bei der Band "Triumvirat", kam er 1979 als Musikredakteur zum damaligen SDR. Er wurde Musikchef bei SDR 3 und war maßgeblich an der Entwicklung des auch national bekannten und beliebten "Radio für den wilden Süden" beteiligt. Nach der Fusion von SDR und SWF war er Moderator und Musikchef bei SWR3, bevor er 2005 zu SWR1 wechselte.Matthias Holtmann moderierte etliche erfolgreiche Hörfunk- und Fernsehsendungen, so z.B. "Extraspät, Na und!?" und "SWR3 - Ring frei" im Fernsehprogramm bei Südwest 3.Unvergessen sind Holtmanns Kultradioshows SDR 3 Treff, Dr. Music und später - nach seinem Wechsel - auch die SWR1 Baden-Württemberg Hitparade.Das Schaffen von Matthias Holtmann war immer von einem hervorragenden Gespür für Programminnovationen, hoher Kreativität, aber vor allem auch vom Wunsch nach direktem Kontakt und Austausch mit dem Publikum geprägt. Dies zeigte sich auch in seiner Zeit bei SWR1 Baden-Württemberg, in der er das Format "SWR1 Pop & Poesie in Concert" auf die großen Bühnen brachte und das bis heute erfolgreich läuft.2015 verabschiedete sich Matthias Holtmann im Alter von 65 Jahren als Moderator bei SWR1. 2009 wurde bei ihm die Krankheit Parkinson diagnostiziert. Auch hierzu zeigte sich Holtmann offen und nahbar, auch auf der Bühne bei Pop & Poesie in Concert. Seinen letzten Auftritt hatte er im Mai letzten Jahres und wurde vom Publikum mit Standing Ovation auf dem Stuttgarter Schlossplatz gefeiert.Weitere Informationen unter:https://www.swr.de/swr1/bw/radiolegende-matthias-holtmann-mit-75-jahren-gestorben-100.htmlund http://swr.li/swr-trauert-um-matthias-holtmannPressekontakt:Carina Eckert, Tel. 0711 929 11030, Carina.Eckert@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6154850