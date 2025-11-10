FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 180 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen im vergangenen Quartal sei von Wechselkurseffekten gebremst worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei dank einer guten Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen ebenfalls um fünf Prozent gestiegen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



ISIN: DE0006335003





