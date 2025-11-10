DJ De Guindos: EZB-Leitzins ist angemessen

DOW JONES--Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach Aussage von EZB-Präsident Luis de Guindos auf seinem aktuellen Niveau angemessen. "Wenn die Inflationsentwicklung (vom Ziel) abweicht, wenn sich die Projektionen ändern und wenn die Transmission (der Geldpolitik) nicht korrekt ist, dann können wir etwas ändern", sagte De Guindos der portugiesischen Zeitung Diario de Noticias. "Aber bisher sind wir fest davon überzeugt, dass das Zinsniveau richtig ist", fügte er hinzu.

Die EZB hatte ihren Leitzins im Oktober bei 2,00 Prozent belassen. Analysten rechnen inzwischen überwiegend nicht mehr mit einer weiteren Zinssenkung im aktuellen Zyklus. Die nächste Zinsentscheidung mit einer neuen Runde an Wachstums- und Inflationsprognosen steht am 18. Dezember an.

