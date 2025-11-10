Im Börsenjahr 2025 gehörte die Deutz-Aktie sicherlich zu den positiven Überraschungen."Dümpelte" die Aktie des Herstellers von Motoren und Antriebssystemen zu Jahresbeginn noch bei 4 Euro, testete sie im September den Kursbereich von 10 Euro. Die Deutz-Aktie wurde zwischenzeitlich von der Euphorie rund um das Thema Rüstung erfasst. In den letzten Wochen stand die Aktie aber unter Abgabedruck. Gewinnmitnahmen machen ihr zu schaffen. Aktuell ...

