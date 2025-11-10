Der Finanzdienstleister Hypoport SE meldet eine deutlich verbesserte Geschäftslage und zeigt sich für das Jahr 2026 ausgesprochen zuversichtlich. Die Aktie legt kräftig zu, der Kapitalmarkt richtet den Blick nach vorne.Erwartungssprung beflügelt Kurs Hypoport verzeichnete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 560 Millionen Euro bei einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa 17,9 Millionen Euro. Für 2025 rechnete das Unternehmen zunächst mit ...

