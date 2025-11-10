125 Milliarden in 5 Tagen! US-Notenbank dreht heimlich am Geldhahn

Anzeige / Werbung

Analyst Florian Grummes spricht von einer verdeckten Rettungsaktion der Federal Reserve. Binnen weniger Tage hat die US-Notenbank 125 Milliarden Dollar ins Bankensystem gepumpt, fast unbemerkt von der Öffentlichkeit. Für Grummes ist das kein Zufall, sondern ein klares Zeichen, dass die Spannungen im Kreditmarkt zunehmen und die Fed erneut auf expansive Maßnahmen setzt, um Schlimmeres zu verhindern.

Gold und Silber unter Druck

Nach neuen Allzeithochs von 4.380 US-Dollar für Gold und 54,46 US-Dollar für Silber setzten starke Kursrückgänge ein. Gold fiel bis auf 3.886 US-Dollar und bewegt sich seither seitwärts um die Marke von 4.000 US-Dollar. Eine nachhaltige Erholung blieb bislang aus. Auch Silber verlor deutlich, während die Marktteilnehmer nach einer neuen Richtung suchen. Parallel dazu beobachtet Grummes eine angespannte Gesamtlage: Der längste Regierungsstillstand der USA verstärke die Unsicherheit, während die Aktienmärkte in der Breite Schwäche zeigten. Nur wenige große KI-Titel stützten die Indizes noch. Auch Bitcoin geriet unter Druck und ringe um die Marke von 100.000 US-Dollar.

Die stille Geldflut der Federal Reserve

Grummes weist darauf hin, dass die Federal Reserve innerhalb von fünf Tagen 125 Milliarden US-Dollar über kurzfristige Repo-Geschäfte in das US-Bankensystem eingespeist habe. Am 31. Oktober allein seien 29,4 Milliarden US-Dollar geflossen. Offiziell solle dies der Stabilisierung dienen, indem Banken Staatsanleihen gegen Bargeld tauschen, um Engpässe zu vermeiden.



Tatsächlich interpretiert Grummes diese Maßnahmen als Zeichen einer strukturellen Dollar-Liquiditätskrise. Kommentatoren sprächen bereits von einem "stealth easing", einer verdeckten Lockerung der Geldpolitik. Die Zinssenkung um ein Viertelprozentpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent und das Ende der quantitativen Straffung seien klare Hinweise auf eine Rückkehr zu expansiver Geldpolitik.