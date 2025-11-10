Der Bitcoin hat zuletzt eine schlechte Performance geliefert, doch viele Investoren hoffen noch immer auf eine Jahresendrallye. Allerdings könnten diese Hoffnungen womöglich massiv enttäuscht werden, so die Meinung eines bekannten Experten. Zwar hat sich der Bitcoin zuletzt wieder über die Marke von 100.000 US-Dollar gekämpft, doch der Kryptowährung fehlt es aktuell an Momentum, um weiter signifikant nach oben auszubrechen. Steht Anlegern bei Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE