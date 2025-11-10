Der Bitcoin hat zuletzt eine schlechte Performance geliefert, doch viele Investoren hoffen noch immer auf eine Jahresendrallye. Allerdings könnten diese Hoffnungen womöglich massiv enttäuscht werden, so die Meinung eines bekannten Experten. Zwar hat sich der Bitcoin zuletzt wieder über die Marke von 100.000 US-Dollar gekämpft, doch der Kryptowährung fehlt es aktuell an Momentum, um weiter signifikant nach oben auszubrechen. Steht Anlegern bei Bitcoin ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.