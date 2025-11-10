Zehn Jahre nach dem Start hat Microsoft Mitte Oktober 2025 den Support für seine OS-Version Windows 10 beendet -Â mit ein paar Ausnahmen. Eine britische Behörde hat aber ausgerechnet jetzt über 30.000 "neue" Windows-10-Computer angeschafft. Warum? Wenige Monate vor dem Support-Ende für Windows 10 am 14. Oktober 2025 hatte Microsofts aktuelle OS-Version Windows 11 erstmals die Führung übernommen, was die Nutzung auf Computern weltweit angeht. Spätestens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n