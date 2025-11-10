Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen geht weiter, wenn auch in moderatem Tempo, so die Deutsche Börse AG."Die Rentenbären bleiben im Vorteil, Risk-off-Tendenzen bremsen aber deren Elan", kommentiere Elmar Völker von der LBBW. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liege bei 2,66 Prozent (Stand: 07.11.2025). Damit habe das zuletzt deutlich erhöhte Niveau leicht ausgebaut werden können. In den USA würden die zehnjährige Treasuries weiterhin über der Marke von 4 Prozent rentieren (Stand: 07.11.2025). Im Wochenverlauf sei bei 4,16 Prozent der höchste Stand seit gut vier Wochen markiert worden. Auf Sicht von sechs Monaten sei der Trend aber noch abwärts gerichtet. ...

