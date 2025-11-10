Wien (www.anleihencheck.de) - Am Zinsmarkt sei in der ersten Novemberwoche ein leichter Drift der Benchmarkzinsen nach oben zu beobachten gewesen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI würden dies als Ausläufer des Repricing der USD-Kurve interpretieren, welches Ende Oktober durch hawkische Kommentare von Fed-Präsident Powell ausgelöst worden sei. Aus Sicht der Analysten sei zu Recht die Möglichkeit einer Zinssenkungspause im Dezember nunmehr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gepreist. Die Aufwärtsbewegung bei Treasury-Renditen habe die Renditen von deutschen Staatsanleihen mitgezogen, wobei der transatlantische Renditespread am kurzen Ende zugenommen habe. Dies habe den USD unterstützt, was aber angesichts absehbarer Zinssenkungen in den USA und unveränderter Leitzinsen in der Eurozone im Jahr 2026 wohl nur eine vorübergehende Bewegung sein dürfte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...