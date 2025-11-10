Zulieferer ZF rückt mit dem eTERRADRIVE eine vollelektrische Transaxle-Lösung auf der Agritechnica 2025 in Hannover ins Rampenlicht. Sie unterstützt Traktoren und landwirtschaftliche Zugmaschinen in der Traktorklasse von 60 bis 100 kW und ist dabei kompatibel mit bestehenden Schnittstellen und Standards. Noch bis zum 15. November präsentiert ZF den E-Antrieb auf der Hannoveraner Messe. Das System kombiniert Fahrantrieb, Power Take-Offs (landwirtschaftliche ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.